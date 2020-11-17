Серйозне ДТП під Києвом: дорогу не поділили Volvo та Audi (відео)

Через ДТП рух на дорозі ускладнений

Автомобілі отримали сильні механічні пошкодження

Сьогодні, 17 листопада, у місті Бровари, що під Києвом, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі Volvo та Audi.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

В результаті аварії автомобілі отримали сильні механічні пошкодження.

На місці працює поліція.

Через ДТП рух транспорту на дорозі ускладнений.

Як повідомлялося, 16 листопада ввечері на вулиці Борщагівській у Києві автомобіль Chevrolet Camaro вилетів з дороги, збив загорожу та опинився на трамвайних коліях. У результаті ДТП було паралізовано рух швидкісного трамвая.

У ніч на 17 листопада на 27 км автодороги Київ — Харків — Довжанський сталося зіткнення вантажного авто Mercedes та легкового Hyndai.