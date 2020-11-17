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    Серйозне ДТП під Києвом: дорогу не поділили Volvo та Audi (відео)

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    Через ДТП рух на дорозі ускладнений - Серйозне ДТП під Києвом: дорогу не поділили Volvo та Audi (відео)
    Через ДТП рух на дорозі ускладнений
    Фото: скріншот відео

    Автомобілі отримали сильні механічні пошкодження

    Сьогодні, 17 листопада, у місті Бровари, що під Києвом, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися автомобілі Volvo та Audi.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    В результаті аварії автомобілі отримали сильні механічні пошкодження.

    На місці працює поліція.

    Через ДТП рух транспорту на дорозі ускладнений.

    Як повідомлялося, 16 листопада ввечері на вулиці Борщагівській у Києві автомобіль Chevrolet Camaro вилетів з дороги, збив загорожу та опинився на трамвайних коліях. У результаті ДТП було паралізовано рух швидкісного трамвая.

    У ніч на 17 листопада на 27 км автодороги Київ — Харків — Довжанський сталося зіткнення вантажного авто Mercedes та легкового Hyndai.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київщина автомобіль
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