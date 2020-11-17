ДТП заблокувало рух трамваїв у Києві (фото)
Зупинився рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська – вул. В. Котарбінського
Сьогодні, 17 листопада, на вулиці Дмитрівській у Києві автомобіль Hyundai врізався у трамвай.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Через ДТП рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська – вул. В. Котарбінського заблоковано в обидві сторони.
Внаслідок зіткнення з трамваєм автомобіль отримав серйозні пошкодження.
Чи постраждали пасажира трамвая – невідомо.
На місце викликано поліцію.
Як повідомлялося, 16 листопада ввечері на вулиці Борщагівській у Києві автомобіль Chevrolet Camaro вилетів з дороги, збив загорожу та опинився на трамвайних коліях. У результаті ДТП було паралізовано рух швидкісного трамвая.