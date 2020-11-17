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    Новини

    ДТП заблокувало рух трамваїв у Києві (фото)

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    Внаслідок зіткнення з трамваєм в автомобіля відлетів бампер і пошкоджено капот - ДТП заблокувало рух трамваїв у Києві (фото)
    Внаслідок зіткнення з трамваєм в автомобіля відлетів бампер і пошкоджено капот
    Фото: Київ оперативний

    Зупинився рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська – вул. В. Котарбінського

    Сьогодні, 17 листопада, на вулиці Дмитрівській у Києві автомобіль Hyundai врізався у трамвай.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Через ДТП рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська – вул. В. Котарбінського заблоковано в обидві сторони.

    Внаслідок зіткнення з трамваєм автомобіль отримав серйозні пошкодження.

    Чи постраждали пасажира трамвая – невідомо.

    На місце викликано поліцію.

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    ДТП заблокувало рух трамваїв у Києві (фото)
    ДТП заблокувало рух трамваїв у Києві (фото)
    ДТП заблокувало рух трамваїв у Києві (фото)

    Як повідомлялося, 16 листопада ввечері на вулиці Борщагівській у Києві автомобіль Chevrolet Camaro вилетів з дороги, збив загорожу та опинився на трамвайних коліях. У результаті ДТП було паралізовано рух швидкісного трамвая.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт дороги автомобіль
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