ДТП заблокувало рух трамваїв у Києві (фото)

Внаслідок зіткнення з трамваєм в автомобіля відлетів бампер і пошкоджено капот

Зупинився рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська – вул. В. Котарбінського

Сьогодні, 17 листопада, на вулиці Дмитрівській у Києві автомобіль Hyundai врізався у трамвай.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Через ДТП рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська – вул. В. Котарбінського заблоковано в обидві сторони.

Внаслідок зіткнення з трамваєм автомобіль отримав серйозні пошкодження.

Чи постраждали пасажира трамвая – невідомо.

На місце викликано поліцію.

Як повідомлялося, 16 листопада ввечері на вулиці Борщагівській у Києві автомобіль Chevrolet Camaro вилетів з дороги, збив загорожу та опинився на трамвайних коліях. У результаті ДТП було паралізовано рух швидкісного трамвая.