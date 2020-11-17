Автомобіль вилетів з дороги і паралізував рух швидкісного трамвая (відео)

Водій авто на швидкості зніс огорожу трамвайної лінії

У понеділок, 16 листопада, ввечері на вулиці Борщагівській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Автомобіль Chevrolet Camaro вилетів з дороги, збив загорожу та опинився на трамвайних коліях.

У результаті ДТП було паралізовано рух швидкісного трамвая.

Наразі інформації про потерпілих немає.

Причини та обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, 21 жовтня на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва сталося зіткнення трамвая з автомобілем. Водій буса Renault намагався проскочити перед трамваєм, але не встиг: трамвай протаранив автомобіль.