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    Автомобіль вилетів з дороги і паралізував рух швидкісного трамвая (відео)

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    Автомобіль опинився на трамвайних коліях - Автомобіль вилетів з дороги і паралізував рух швидкісного трамвая (відео)
    Автомобіль опинився на трамвайних коліях
    Фото: скріншот відео

    Водій авто на швидкості зніс огорожу трамвайної лінії

    У понеділок, 16 листопада, ввечері на вулиці Борщагівській у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Автомобіль Chevrolet Camaro вилетів з дороги, збив загорожу та опинився на трамвайних коліях.

    У результаті ДТП було паралізовано рух швидкісного трамвая.

    Наразі інформації про потерпілих немає.

    Причини та обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, 21 жовтня на вулиці Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва сталося зіткнення трамвая з автомобілем. Водій буса Renault намагався проскочити перед трамваєм, але не встиг: трамвай протаранив автомобіль.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт автомобіль
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