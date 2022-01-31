Якою буде найбезпечніша вулиця Києва: нові деталі проєкту

Проводяться ремонтні роботи водопроводу та зливоприймачів

Вулиця Ентузіастів у Дніпровському районі заграє новим виглядом та стане однією з найбезпечніших у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації.

«Влітку у столиці оголосили про те, що вулиця Ентузіастів у Дніпровському районі буде реконструйована за проєктом міжнародних експертів та перетвориться на найбільш безпечну у столиці», – йдеться у повідомленні.

Наразі реконструкція йде, проводяться ремонтні роботи водопроводу та зливоприймачів. Наступного року планується оновлення асфальтобетонного покриття.

Загалом по вулиці Ентузіастів за проєктом з’являться велодоріжки, зупинки громадського транспорту, світлофори. Також буде здійснений благоустрій території вздовж вулиці.

Наприкінці року стали відомі деталі проєкту. За словами Департаменту, досягнути вищого рівня безпеки дозволять такі елементи:

Засоби доступності для маломобільних категорій населення. Це пандуси для входу у будівлю, плавні з’їзди з тротуарів, тактильні смуги для людей, які не бачать тощо. Такі елементи дозволять не тільки гарантувати безпечне пересування людей, а і зробити вулицю жвавішою, що є також важливою запорукою захищеності.

Пішохідні переходи – наземні, підземні тощо. Відсутність переходів змушує людей перебігати дорогу у неналежному місці, наражаючи себе на небезпеку. У разі неможливості встановити світлофори широкі проїжджі частини, окрім переходів, повинні складатися з острівця безпеки.

Освітлення. Освітлюватись має не тільки вулиця, а і входи до будівель.

Наявність парковок чи паркомісць. Без них водії ставлять авто на узбіччях, ускладнюючи рух пішоходів та автівок, а також створюючи потенційно аварійну ситуацію.

Нагадаємо, у грудні 2021 року розпочалися протиаварійні роботи у Гостиному дворі і наразі вони тривають. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко показав фото з місця робіт.