Опалення в «хрущовках» та нових багатоповерхівках: експерти показали різницю

У новобудовах зазвичай спочатку проектується горизонтальна система опалення

Видання The Page порівняло платіжки на опалення двохкімнатної квартири у «хрущовці» та приміщення в новому ЖК схожого метражу та з'ясовувало, наскільки у них відрізняються цифри, а також чому так відбувається.

За даними Мінрегіонбуду, для обігріву 1 кв. м житла у багатоквартирному будинку в Україні витрачається у 2-2,5 раза більше газу, ніж у європейських країнах. А згідно зі статистикою Міністерства економічного розвитку та торгівлі, втрати енергії через низьку енергоефективність будинків становлять 100 млн грн на день, або майже $1,5 млрд на рік.

Проблеми «хрущовок»

Квартири в старих будинках здебільшого не обладнані індивідуальними лічильниками тепла, оскільки на практиці це досить проблематично у технічному сенсі – історично в таких будинках встановлена вертикальна система опалення. Тобто постачальник знімає загальні показники на будинковому вузлі обліку. Тому сукупна вартість тепла за місяць розподіляється на кожне домогосподарство пропорційно опалювальної площі кожної квартири.

За таких умов усі мешканці стають заручниками старої неефективної системи. Ніхто не має можливості заощаджувати тепло: регулювати його подачу, зменшивши, наприклад, споживання за відносно теплої погоди або частково відключивши опалення на час відпустки.

Ще гірше – коли мешканці «хрущовок» платять повний «прайс» при ледве теплих батареях, або ж – «фіксований» максимальний платіж при «розпечених» батареях, коли на вулиці плюсова температура.

«Візьмемо для прикладу Київ. При тарифі на постачання теплової енергії 1 654,42 грн за 1 гігакалорію, 2-кімнатна квартира у «хрущовці» (стандартна площа 47 кв. м, опалювана – 46 кв. м) споживає на місяць плюс-мінус 0,8 гігокалорії тепла. Тобто платіж за теплову енергію в середньому у цій квартирі становить залежно від середньомісячних температурних коефіцієнтів 1 300 – 1 600 грн. Плюс – з листопада цього року в столиці запроваджено щомісячну абонплату за витрати на обслуговування з постачання теплової енергії та багатоквартирних лічильників тепла, яка становить 3,95 грн (21,63 грн у будинках без загального вузла обліку)», – розповідає президент ГО «Українська організація захисту споживачів послуг» Олег Титамир.

графіка: thepage.ua

Наразі головна проблема опалювальної інфраструктури в Україні – це знос приблизно на 70-80% розподільних та внутрішньобудинкових тепломереж. А старі «хрущовки» не лише споживають надмірну кількість ресурсів, а ще й неадекватно їх втрачають.

Так, 15% тепла втрачається через зношеність розподільних мереж, 5% - через застаріле обладнання котелень, а також - 20-30% теплового ресурсу «випаровується» в повітря через старі внутрішньобудинкові мережі та недостатнє утеплення зовнішніх стін.

Експерти кажуть, що водночас усі ці втрати теплового ресурсу теплокомуненерго переклали на плечі мешканців «хрущовок», які платять фактично за «повітря».

А що у ЖК

Кардинально інша ситуація з платежами за опалення у новозбудованих житлових комплексах з ефективними енергозберігаючими технологіями. Тут тепловтрати зведені практично до нуля: будинки здебільшого утеплюють мінеральною ватою – вона не тільки є високоефективним теплозберігаючим матеріалом, але й додає звукоізоляції та не заважає нормальній циркуляції повітря.

Значна увага також приділяється якості вікон – у нових девелоперських проектах широко використовують двокамерні склопакети у п'ятикамерних профілях, що дозволяють звести тепловтрати до мінімуму.

Олег Титамир зазначив, що у новобудовах зазвичай спочатку проектується горизонтальна система опалення, тобто кожна квартира обладнана індивідуальними теплолічильниками з термоголовками (своєрідний гідравлічний клапан), або навіть із терморегулюючими системами.

Це дозволяє в ручному або автоматичному режимі підтримувати задану температуру кімнати. Деякі лічильники тепла обладнані функцією дистанційної передачі даних.

Висновки

Якби індивідуального обліку тепла у квартирах нових житлових комплексів не було, то мешканці столичної квартири, аналогічної квартирі у «хрущовці», площею 47 квадратів платили б сьогодні на місяць ті самі 1300 – 1600 грн. Фактично вони сьогодні економлять на платіжках за тепло – за умови постійного споживання – 25-30%, платячи за опалення приблизно 900 – 1200 грн.