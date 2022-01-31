У центрі Вінниці автівка збила дівчину на переході

17-річну потерпілу забрали до лікарні

У Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася 17-річна дівчина. Близько 21-ї години вечора 30 січня по вулиці Мури автомобіль Chevrolet збив дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Потерпіла доставлена до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, 30-річний водій Chevrolet допустив наїзд на 17-річну дівчину, яка йшла по нерегульованому пішохідному переході. Потерпілу забрали до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Лікарі зазначили про садна та забої в дівчини, проте сказали, що обійшлося без переломів.

Водій освідуваний, він тверезий. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Нагадаємо, раніше у Вінниці на Хмельницькому шосе сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Hyundai, Mercedes, трамвая та 74-річного пішохода. У результаті автопригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження.

До слова, на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

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