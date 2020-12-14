Помилковий виклик: пожежі на вітамінному заводі не було

Люди прийняли вихід пари назовні за пожежу

На вітамінному заводі сталося пошкодження паропроводу на даху приміщення, не залученого до виробничого процесу

Пожежі на Київському вітамінному заводі не було, то стався помилковий виклик про загорання. Це з'ясувалося, коли бійці Головного управління ДСНС у Києві прибули на місце виклику.

«На вулиці Копилівській ніякої пожежі не було. Просто люди прийняли пару з заводу за дим. Помилковий виклик», – повідомили «Сьогодні» у ДСНС.

Керівництво АТ «Київський вітамінний завод» також спростувало інформацію про пожежу. Повідомляється, що вчора сталося пошкодження паропроводу на даху приміщення, не залученого до виробничого процесу. Ситуацію було виправлено протягом 40 хвилин.

Нагадаємо, 13 грудня пізно ввечері у соцмережі повідомили, що в Києві загорівся дах вітамінного заводу на вулиці Копилівській, 38.

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14 грудня виникла пожежа в адміністративній будівлі ДП «Електронмаш» у с. Петропавлівська Борщагівка по вул. Велика Кільцева. Спостерігається сильне задимлення. На місце прибуло декілька одиниць пожежно-рятувальної техніки.

АТ «Київський вітамінний завод» – підприємство фармацевтичної промисловості, зайняте в області виробництва ліків, вітамінів і біодобавок.