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    У Києві горіла багатоповерхівка

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    Над ліквідацією пожежі працювало 12 рятувальників - У Києві горіла багатоповерхівка
    Над ліквідацією пожежі працювало 12 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла на 12 поверсі 23-поверхового житлового будинку

    15 червня ввечері сталась пожежа у багатоповерховому будинку на просп. Миколи Бажана, 16 у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 24 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на 12 поверсі 23-поверхового житлового будинку. Сталося загоряння особистих речей в одній із кімнат 3-кімнатної квартири на площі 5 кв. м.

    На момент прибуття бійців власники знаходились на безпечній відстані, загрози для життя та здоров’я не було. Пожежу було ліквідовано за 15 хвилин.

    Внаслідок пожежі закопчені стіни та стеля кімнати.

    На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Нагадаємо, у ніч на 14 червня на вул. Богатирській в Оболонському районі столиці згорів ущент дачний будинок.

    14 червня у місті Буча сталася пожежа у дев’ятиповерховому будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Також жінку, 1949 року народження, рятувальники вивели на свіже повітря та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    У Києві горіла багатоповерхівка