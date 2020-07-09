У Києві горіла багатоповерхівка: рятувальники евакуювали людей (відео)



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Пожежа виникла на третьому поверсі будинку Фото: скріншот відео

Вогнеборці за допомогою автодрабини евакуювали сім мешканців будинку

У четвер, 9 липня, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на пров. Межовому, 5 у Подільскому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:48.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі, на кухні, інформує пресслужба столичних рятувальників.

Об 11:15 пожежу було локалізовано, а об 11:23 - ліквідовано.

Через сильне задимлення на сходовій клітині мешканці квартир на четвертому поверсі не змогли самостійно вийти, тож їх було евакуйовано за допомогою автодрабини.

Внаслідок пожежі кухня згоріла повністю, закопчено стіни та стелю квартири.

На момент виникнення пожежі у квартирі нікого не було.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.