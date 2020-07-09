Рятувальники продовжують гасити лісову пожежу на Луганщині



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Пожежа на Луганщині знищила десятки будинків

Орієнтовна площа пожежі складає близько 5 тис. га

Станом на ранок 9 липня у Новоайдарському районі Луганської області продовжують гасити окремі осередки горіння лісової підстилки.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Орієнтовна площа пожежі наразі складає близько 5 тис. га.

Зокрема продовжується пожежа на території Борівського (квартали 21, 23), Капітанівського (квартали 80, 103) та Охтирського (квартали 41, 51) лісництв.

Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

В наслідок пожежі вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу Вовче озеро.

Підтверджено загибель п'ятьох осіб. Дев'ятьох осіб (з них двоє дітей) госпіталізовано.

«Основні сили і засоби зосереджені на захист населених пунктів, створення мінералізованих смуг та гасіння окремих осередків пожежі. До гасіння пожежі залучено 1 тис. 622 чол. та 200 од. тех., з них від: ДСНС 632 чол. о/с та 139 од. техніки, у тому числі 2 пожежні літаки АН-32П. На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення та працює оперативна група ДСНС. Роботи проводяться у цілодобовому режимі», – мовиться у повідомленні.