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    У мережу потрапило відео, як люди на автівці підпалюють поле на Луганщині

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    Невідомі підпалюють поля у Луганській області - У мережу потрапило відео, як люди на автівці підпалюють поле на Луганщині
    Невідомі підпалюють поля у Луганській області

    Волонтер опублікував відео на якому видно, як невідомі на автомобілі їздять по скошених полях та підпалюють стерно

    У мережі інтернет з’явилися відео, на яких зображено підпал невідомими скошеного поля у Луганській області.

    Відповідні кадри, зняті за допомогою безпілотника, опублікував волонтер Роман Донік.

    На них видно, як по полю їздить позашляховик, з вікна якого чоловік виливає і підпалює пальне, внаслідок чого починається пожежа.

    «Офіс президента і Служба безпеки України, розкажіть нам ще про випадкові загорання через аномальну спеку у Луганській області. А ми послухаємо, посміємося», — написав Донік в описі до відео.

    Водночас, чи пов’язаний цей підпал з лісовими пожежами у Новоайдарському та Сєвєродонецькому районах, достовірно не відомо.

    Нагадаємо, 6 липня внаслідок загорання сухої трави в Луганській області почалися лісові пожежі.

    Сьогодні, 9 липня, рятувальники продовжують гасити лісову пожежу на Луганщині

    Зазначимо, що  правоохоронці розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі в області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

    Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, правоохоронці розглядають версію можливого потрапляння снарядів з території, тимчасово непідконтрольної Україні.

    Крім того, нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально.

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