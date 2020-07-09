У мережу потрапило відео, як люди на автівці підпалюють поле на Луганщині



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Невідомі підпалюють поля у Луганській області

Волонтер опублікував відео на якому видно, як невідомі на автомобілі їздять по скошених полях та підпалюють стерно

У мережі інтернет з’явилися відео, на яких зображено підпал невідомими скошеного поля у Луганській області.

Відповідні кадри, зняті за допомогою безпілотника, опублікував волонтер Роман Донік.

На них видно, як по полю їздить позашляховик, з вікна якого чоловік виливає і підпалює пальне, внаслідок чого починається пожежа.

«Офіс президента і Служба безпеки України, розкажіть нам ще про випадкові загорання через аномальну спеку у Луганській області. А ми послухаємо, посміємося», — написав Донік в описі до відео.

Водночас, чи пов’язаний цей підпал з лісовими пожежами у Новоайдарському та Сєвєродонецькому районах, достовірно не відомо.

Нагадаємо, 6 липня внаслідок загорання сухої трави в Луганській області почалися лісові пожежі.

Сьогодні, 9 липня, рятувальники продовжують гасити лісову пожежу на Луганщині.

Зазначимо, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі в області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, правоохоронці розглядають версію можливого потрапляння снарядів з території, тимчасово непідконтрольної Україні.

Крім того, нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально.