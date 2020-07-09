Під Києвом загорілося сміттєзвалище



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Наразі загорання локалізовано на площі 300 кв.м біля Трипілля Фото: ДСНС

Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу у селі Трипілля

На Київщині рятувальниками локалізовано загорання недіючого сміттєзвалища на площі 300 кв.м.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

«9 липня о 8:55 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про загорання сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі твердих побутових відходів у с. Трипілля на площі 300 кв.м окремими осередками», - йдеться у повідомленні.

До місця виклику направлено черговий караул 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин, 16-ї ДПРЧ м. Обухів та 17-ї ДПРЧ міста Українка.

Зазначається, що о 12:10 загорання локалізовано на площі 300 кв.м.

На місці працюють три пожежно-рятувальні автомобілі, допоміжна техніка для підвозу води з Трипільської ТЕС та 13 чоловік особового складу.

Роботи із ліквідації пожежі тривають. Причина пожежі встановлюється.