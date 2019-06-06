У Києві горіла офісна будівля (фото)
Пожежа виникла у підвальному приміщенні будівлі
Фото: ДСНС
На місці пожежі працювали близько 30 рятувальників
У середу, 5 червня, сталася пожежа в офісній будівлі на вул. Автозаводській у Києві.
Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 16:27.
По приїзду рятувальників на місце події було встановлено, що у 5-поверховій офісній будівлі у підвальному приміщенні виникла пожежа на площі 10 кв. м, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
О 16:50 бійці локалізували пожежу, а о 16:57-ліквідували.
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На місце пожежі виїжджало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 30 чоловік особового складу.
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі з'ясовується.