У Києві горіла офісна будівля (фото)



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Пожежа виникла у підвальному приміщенні будівлі Фото: ДСНС

На місці пожежі працювали близько 30 рятувальників

У середу, 5 червня, сталася пожежа в офісній будівлі на вул. Автозаводській у Києві.

Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 16:27.

По приїзду рятувальників на місце події було встановлено, що у 5-поверховій офісній будівлі у підвальному приміщенні виникла пожежа на площі 10 кв. м, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 16:50 бійці локалізували пожежу, а о 16:57-ліквідували.

На місце пожежі виїжджало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 30 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.