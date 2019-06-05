Горів гуртожиток заводу «Антонов» у Києві



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Гуртожиток на вул. Туполєва, 5-А

Пожежа сталася в одній із кімнат гуртожитку

У середу, 5 червня, сталася пожежа у 5-поверховому гуртожитку заводу «Антонов» на вул. Туполєва, 5-А, що у Святошинському районі столиці.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 11:35.

«На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат на 5-му поверсі будинку», - повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

Під час гасіння пожежі вогнеборцями на безпечну відстань було евакуйовано 5 осіб.

О 11:57 пожежу на площі 5 кв. м було ліквідовано.

Вогнем пошкоджено особисті речі, закопчені стіни приміщення.

На місце пожежі виїжджало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовуються.