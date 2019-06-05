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    Горів гуртожиток заводу «Антонов» у Києві

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    Гуртожиток&nbsp;на вул. Туполєва, 5-А - Горів гуртожиток заводу «Антонов» у Києві
    Гуртожиток на вул. Туполєва, 5-А

    Пожежа сталася в одній із кімнат гуртожитку

    У середу, 5 червня, сталася пожежа у 5-поверховому гуртожитку заводу «Антонов» на вул. Туполєва, 5-А, що у Святошинському районі столиці.

    Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 11:35.

    «На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат на 5-му поверсі будинку», - повідомляє пресслужба столичних рятувальників. 

    Під час гасіння пожежі вогнеборцями на безпечну відстань було евакуйовано 5 осіб.

    О 11:57 пожежу на площі 5 кв. м було ліквідовано.

    Вогнем пошкоджено особисті речі, закопчені стіни приміщення.

    На місце пожежі виїжджало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовуються.

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