  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежа на птахофабриці під Києвом: поліція встановлює причини і збитки

    • Розсилка
    На місці пожежі працюють правоохоронці - Пожежа на птахофабриці під Києвом: поліція встановлює причини і збитки
    На місці пожежі працюють правоохоронці
    Фото: Нацполіція

    Вирішується питання щодо встановлення правової кваліфікації події

    Поліція встановлює причини виникнення пожежі на птахофабриці у Василькові. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    На місці події працюють правоохоронці, слідчі та працівники групи реагування патрульної поліції.

    Встановлюється кількість загиблих птахів та загальні збитки.

    Працівники поліції вирішують питання щодо встановлення правової кваліфікації.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Пожежа на птахофабриці під Києвом: поліція встановлює причини і збитки
    Пожежа на птахофабриці під Києвом: поліція встановлює причини і збитки
    Пожежа на птахофабриці під Києвом: поліція встановлює причини і збитки

    Як повідомлялося, загорання на птахофабриці виникло сьогодні о 11:37. Площа пожежі становила 15 тисяч кв. м.

    О 13.50 пожежу на території птахофарики було локалізовано, о 14.25 - ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

    Під час пожежі згоріли близько 150 тис. голів курей. 

    Птахофабрика знаходиться на південному заході, в 30 км від Києва. Мобільна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» проводить заміри повітря на Окружній дорозі на наявність продуктів горіння у повітрі.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Київщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ