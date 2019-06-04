Пожежа на птахофабриці під Києвом: поліція встановлює причини і збитки



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На місці пожежі працюють правоохоронці Фото: Нацполіція

Вирішується питання щодо встановлення правової кваліфікації події

Поліція встановлює причини виникнення пожежі на птахофабриці у Василькові. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На місці події працюють правоохоронці, слідчі та працівники групи реагування патрульної поліції.

Встановлюється кількість загиблих птахів та загальні збитки.

Працівники поліції вирішують питання щодо встановлення правової кваліфікації.

Як повідомлялося, загорання на птахофабриці виникло сьогодні о 11:37. Площа пожежі становила 15 тисяч кв. м.

О 13.50 пожежу на території птахофарики було локалізовано, о 14.25 - ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Під час пожежі згоріли близько 150 тис. голів курей.

Птахофабрика знаходиться на південному заході, в 30 км від Києва. Мобільна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» проводить заміри повітря на Окружній дорозі на наявність продуктів горіння у повітрі.