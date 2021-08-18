Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)

Вогнем було охоплено три МАФи

На території ринку сталося загоряння у металевому МАФі з розповсюдженням на поруч розташовані

Столичні рятувальники повідомили подробиці пожежі, сталася у ніч на 18 серпня у МАФах на проспекті Перемоги поблизу станції метро «Святошин».

Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, повідомлення про пожежу на просп. Перемоги, 83 надійшло о 23:07.

На місці бійці встановили, що на території ринку сталося загоряння у металевому МАФі розміром 4х5 м із розповсюдженням полум’я на три поруч розташовані металеві кіоски розміром 3х2 м кожен.

О 00:02 займання було ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено матеріальні цінності, товар, особисті речі, закопчено стіни та стелі кіосків.

Жертв і постраждалих немає.

На місці було задіяно п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 чоловіки особового складу ДСНС.

Причина загоряння наразі встановлюється.