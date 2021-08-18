Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
На території ринку сталося загоряння у металевому МАФі з розповсюдженням на поруч розташовані
Столичні рятувальники повідомили подробиці пожежі, сталася у ніч на 18 серпня у МАФах на проспекті Перемоги поблизу станції метро «Святошин».
Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, повідомлення про пожежу на просп. Перемоги, 83 надійшло о 23:07.
На місці бійці встановили, що на території ринку сталося загоряння у металевому МАФі розміром 4х5 м із розповсюдженням полум’я на три поруч розташовані металеві кіоски розміром 3х2 м кожен.
О 00:02 займання було ліквідовано.
Внаслідок пожежі пошкоджено матеріальні цінності, товар, особисті речі, закопчено стіни та стелі кіосків.
Жертв і постраждалих немає.
На місці було задіяно п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 чоловіки особового складу ДСНС.
Причина загоряння наразі встановлюється.