  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вогнем було охоплено три МАФи - Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    Вогнем було охоплено три МАФи
    Фото: ДСНС

    На території ринку сталося загоряння у металевому МАФі з розповсюдженням на поруч розташовані

    Столичні рятувальники повідомили подробиці пожежі, сталася у ніч на 18 серпня у МАФах на проспекті Перемоги поблизу станції метро «Святошин».

    Як інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, повідомлення про пожежу на просп. Перемоги, 83 надійшло о 23:07.

    На місці бійці встановили, що на території ринку сталося загоряння у металевому МАФі розміром 4х5 м із розповсюдженням полум’я на три поруч розташовані металеві кіоски розміром 3х2 м кожен.

    О 00:02 займання було ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено матеріальні цінності, товар, особисті речі, закопчено стіни та стелі кіосків.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)
    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці було задіяно п’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 чоловіки особового складу ДСНС.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники МАФи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Масштабна пожежа у МАФах на Святошині. Рятувальники повідомили подробиці (фото, відео)