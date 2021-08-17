На столичній Оболоні горів ресторан (фото)

Пожежа сталась у ресторані «Хачапурі та вино»

До прибуття вогнеборців всі відвідувачі та персонал покинули ресторан

17 серпня рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» спільно з вогнеборцями Головного управління ДСНС у Києві ліквідували пожежу в ресторані «Хачапурі та вино» на вулиці Маршала Тимошенка, 18 в Оболонському районі столиці. Про це йдеться в повідомленнях рятувальних служб.

Інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві об 11:23.

На місці вогнеборці встановили, що загоряння виникло в вентиляційній трубі ресторану.

На момент прибуття вогнеборців всі відвідувачі та персонал покинули заклад самостійно.

Об 11:59 пожежу було успішно ліквідовано.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Рятувальники КАРCу допомогли вогнеборцям деблокувати перекриття даху для надання доступу до осередків загорання.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.