На столичній Оболоні горів ресторан (фото)
До прибуття вогнеборців всі відвідувачі та персонал покинули ресторан
17 серпня рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» спільно з вогнеборцями Головного управління ДСНС у Києві ліквідували пожежу в ресторані «Хачапурі та вино» на вулиці Маршала Тимошенка, 18 в Оболонському районі столиці. Про це йдеться в повідомленнях рятувальних служб.
Інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві об 11:23.
На місці вогнеборці встановили, що загоряння виникло в вентиляційній трубі ресторану.
На момент прибуття вогнеборців всі відвідувачі та персонал покинули заклад самостійно.
Об 11:59 пожежу було успішно ліквідовано.
На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.
Рятувальники КАРCу допомогли вогнеборцям деблокувати перекриття даху для надання доступу до осередків загорання.
Загиблих і травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.