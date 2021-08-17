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    На столичній Оболоні горів ресторан (фото)

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    Пожежа сталась&nbsp;у ресторані &laquo;Хачапурі та вино&raquo;&nbsp; - На столичній Оболоні горів ресторан (фото)
    Пожежа сталась у ресторані «Хачапурі та вино» 
    Фото: Київської аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку»

    До прибуття вогнеборців всі відвідувачі та персонал покинули ресторан

    17 серпня рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» спільно з вогнеборцями Головного управління ДСНС у Києві ліквідували пожежу в ресторані «Хачапурі та вино» на вулиці Маршала Тимошенка, 18 в Оболонському районі столиці. Про це йдеться в повідомленнях рятувальних служб.

    Інформація про пожежу надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві об 11:23.

    На місці вогнеборці встановили, що загоряння виникло в вентиляційній трубі ресторану.

    На момент прибуття вогнеборців всі відвідувачі та персонал покинули заклад самостійно.

    Об 11:59 пожежу було успішно ліквідовано.

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    На столичній Оболоні горів ресторан (фото)
    На столичній Оболоні горів ресторан (фото)
    На столичній Оболоні горів ресторан (фото)
    На столичній Оболоні горів ресторан (фото)
    На столичній Оболоні горів ресторан (фото)
    На столичній Оболоні горів ресторан (фото)
    На столичній Оболоні горів ресторан (фото)
    На столичній Оболоні горів ресторан (фото)

    На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Рятувальники КАРCу допомогли вогнеборцям деблокувати перекриття даху для надання доступу до осередків загорання.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Теги: пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники
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    На столичній Оболоні горів ресторан (фото)