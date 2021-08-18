Вночі біля станції метро «Святошин» палали МАФи (відео)

Очевидці не виключають, що МАФи загорілися через підпал

У ніч на середу, 18 серпня, на проспекті Перемоги сталась велика пожежа. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Поблизу станції метро «Святошин» горіли декілька МАФів.

На місці пожежі працювали рятувальники Головного управління ДСНС у Києві. Відомство надзвичайників поки що не повідомляє подробиці події.

Очевидці не виключають, що був підпал кіосків.

Як повідомлялося, 16 серпня на Троєщинському ринку біля проїжджої частини дороги вщент згоріла торговельна палатка.

17 серпня рятувальники ліквідували пожежу в ресторані «Хачапурі та вино» на вулиці Маршала Тимошенка, 18 в Оболонському районі столиці.