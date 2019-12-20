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    Новини

    У Києві загорілась багатоповерхівка: є загиблі

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    У Києві загорілась багатоповерхівка: є загиблі

    Під час пожежі рятувальники евакуювали 15 осіб, а також врятували 4 людини

    У Києві в Подільському районі сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого загинули дві людини.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Як повідомляється, о 20:25 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у житловому будинку на Квітневому провулку.

    На місце події негайно були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло в одній з квартир на 9-му поверсі і відразу почали евакуацію людей з верхніх поверхів.

    У 21:19 співробітники ДСНС локалізували пожежу. Ліквідація загорання триває.

    «За попередніми даними, під час пожежі рятувальники врятували чотири людини і 15 осіб евакуювали. Також під час розвідки в квартирі пожежники виявили тіла двох людей», - йдеться в повідомленні.

    На місці задіяно десять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятуавальнои частини, а також 27 чоловік особового складу.

    Причина загоряння встановлюється.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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