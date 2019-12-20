У Києві загорілась багатоповерхівка: є загиблі



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Під час пожежі рятувальники евакуювали 15 осіб, а також врятували 4 людини

У Києві в Подільському районі сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого загинули дві людини.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, о 20:25 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у житловому будинку на Квітневому провулку.

На місце події негайно були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло в одній з квартир на 9-му поверсі і відразу почали евакуацію людей з верхніх поверхів.

У 21:19 співробітники ДСНС локалізували пожежу. Ліквідація загорання триває.

«За попередніми даними, під час пожежі рятувальники врятували чотири людини і 15 осіб евакуювали. Також під час розвідки в квартирі пожежники виявили тіла двох людей», - йдеться в повідомленні.

На місці задіяно десять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятуавальнои частини, а також 27 чоловік особового складу.

Причина загоряння встановлюється.