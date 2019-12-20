Камери на Столичному шосе зафіксували двох «шумахерів»



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Дозволену швидкість перевищують 70% водіїв

17-18 грудня електронна система TruSign зафіксувала на Столичному шосе два серйозних перевищення швидкості.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Так, 17 грудня о 23:30 один транспортний засіб розігнався до 200 км/год, а 18 грудня максимальна швидкість на Столичці становила 197 км/год, її зафіксували о 21:26.

За даними електронної системи TruSign, 17-18 грудня автівки в середньому рухалися Столичним шосе зі швидкістю 77,6–76,9 км/год відповідно. При цьому дозволену швидкість перевищили близько 70% з них.

Коли на Столичному шосе встановлять відеокамери, що розпізнають номерні знаки, стане відомо, хто саме порушує ПДР, наражаючи на небезпеку оточуючих.

Нагадаємо, у Києві на Столичному шосе працюють три електронні табло, які вимірюють швидкість та накопичують дані про інтенсивність руху автомобілів.

Як повідомлялося, 18 листопада електронна система TruSign зафіксувала на Столичному шосе перевищення швидкості - 222 км/год. 20 листопада одна з автівок проїхала зі швидкістю, яку інакше, ніж вбивчою, не назвеш – 288 км/год.

З 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва становить 50 км/год.

Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялось їхати до 80 км/год:

просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака)

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків)

Наддніпрянське шосе

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе)

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного)

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту)

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

Столична влада планує розширити перелік доріг, де буде дозволена швидкість руху 80 км/год.