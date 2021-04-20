Під час пожежі на Київщині загинув чоловік

На місці пожежі працює слідчо-оперативна група

У вівторок, 20 квітня, вранці сталася пожежа у житловому будинку в селі Телешівка Рокитнянського району Київщини. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 07:58, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було направлено черговий караул 18 Державної пожежно-рятувальної частини смт Рокитне та 19 Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик.

Рятувальники встановили, що в будинку горять речі домашнього вжитку.

На місці пожежі було виявлено труп чоловічої статі, особа якого встановлюється.

Пожежу було локалізовано о 08:31 та повністю ліквідовано о 08:56.

Причина пожежі наразі встановлюється.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Увечері 19 квітня в с. Трубівщина в Яготинському районі рятувальники теж ліквідували загорання житлового будинку.

Як повідомлялося, 11 квітня сталася пожежа у смт Згурівка, під час якої загинула малолітня дитина.

У березні в Черкаській області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули три особи, з них двоє дітей шести та чотирьох років.

28 березня у с. В’язівок Павлоградського району Дніпропетровщини у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три особи.