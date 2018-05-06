У Києві горів ресторан, одна людина постраждала

Столичні рятувальники ліквідували пожежу в закладі громадського харчування

У суботу, 6 травня, о 10:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку на вул. Саксаганського, 89-а, виникла пожежа. Про це інформує Головне управління Державної служба з надзвичайних ситуацій в місті Києві. До місця виклику негайно було направлено



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Столичні рятувальники ліквідували пожежу в закладі громадського харчування

У суботу, 6 травня, о 10:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку на вул. Саксаганського, 89-а, виникла пожежа. Про це інформує Головне управління Державної служба з надзвичайних ситуацій в місті Києві.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши о 10:32 до місця події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в закладі громадського харчування на 1 поверсі 4-поверхового житлового будинку. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 10:43 вогнеборці локалізували пожежу на площі 3 кв. м, а о 10:47 - ліквідували. Під час гасіння пожежі було виявлено потерпілу жінку з опіками 2-го ступеню, яку рятувальники передали працівникам медичної служби для подальшої госпіталізації.

На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 22 чоловіка особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення пожежі встановлюється.