У київській багатоповерхівці стався потужний вибух



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У Києві на Березняках у 9-поверхівці стався вибух і почалася пожежа Фото: dtp.kiev

Вибух стався в трубі сміттєпроводу між поверхами

В Києві на вулиці Березняківській у 9-поверхівці стався вибух і виникла пожежа.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Інцидент трапився у суботу, 23 листопада. Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 19:30.

Зазначається, що вибух стався в трубі сміттєпроводу між поверхами. Після детонації було видно відкрите полум’я, яке швидко ліквідували рятувальники. Під час обстеження з’ясувалося, що труба лопнула між третім, четвертим і п’ятим поверхами. Ймовірно, в заварений сміттєпровід хтось викинув недопалок.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 22 листопада, у житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 у центрі Києва прогримів вибух. Жителі кількох вулиць прокинулися від звуку детонації.