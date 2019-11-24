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    У київській багатоповерхівці стався потужний вибух

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    <p>У Києві на Березняках у 9-поверхівці стався вибух і почалася пожежа&nbsp;</p> - У київській багатоповерхівці стався потужний вибух

    У Києві на Березняках у 9-поверхівці стався вибух і почалася пожежа 

    Фото: dtp.kiev

    Вибух стався в трубі сміттєпроводу між поверхами

    В Києві на вулиці Березняківській у 9-поверхівці стався вибух і виникла пожежа.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Інцидент трапився у суботу, 23 листопада. Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 19:30.

    Зазначається, що вибух стався в трубі сміттєпроводу між поверхами. Після детонації було видно відкрите полум’я, яке швидко ліквідували рятувальники. Під час обстеження з’ясувалося, що труба лопнула між третім, четвертим і п’ятим поверхами. Ймовірно, в заварений сміттєпровід хтось викинув недопалок.

    В результаті вибуху ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 22 листопада, у житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 у центрі Києва прогримів вибух. Жителі кількох вулиць прокинулися від звуку детонації.

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