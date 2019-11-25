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    На Печерську бушувала пожежа (фото, відео)

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    Існуванала&nbsp;загроза розповсюдження полум&lsquo;я на поруч розташовані будинки - На Печерську бушувала пожежа (фото, відео)
    Існуванала загроза розповсюдження полум‘я на поруч розташовані будинки
    Фото: Інформатор

    Рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку

    У неділю, 24 листопада, сталася пожежа у приватному будинку на вул. Соловцова у Печерському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 16:07.

    На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що займання виникло в одноповерховому житловому будинку з загрозою розповсюдження полум‘я на поруч розташовані будинки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 17:20 рятувальники локалізували пожежу та о 17:45 - ліквідували на площі 70 кв. м.

    Жертв та потерпілих немає.

    На місці події було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 28 чоловік особового складу.

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    Фото: Інформатор
    Фото: Інформатор
    Фото: Інформатор
    Фото: Інформатор
    Фото: Інформатор
    Фото: Інформатор
    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС

    Причина займання наразі встановлюється.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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