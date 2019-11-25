На Печерську бушувала пожежа (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Існуванала загроза розповсюдження полум‘я на поруч розташовані будинки Фото: Інформатор

Рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку

У неділю, 24 листопада, сталася пожежа у приватному будинку на вул. Соловцова у Печерському районі Києва. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 16:07.

На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що займання виникло в одноповерховому житловому будинку з загрозою розповсюдження полум‘я на поруч розташовані будинки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 17:20 рятувальники локалізували пожежу та о 17:45 - ліквідували на площі 70 кв. м.

Жертв та потерпілих немає.

На місці події було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 28 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.