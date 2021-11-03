На Київщині поліція затримала озброєних рецидивістів із Росії (фото, відео)

Зловмисників затримано за місцем їх проживання на Київщині

Раніше судимі громадяни РФ нелегально перетнули український кордон

Поліція Київщини затримала озброєних грабіжників-рецидивістів з Російської Федерації, які проникали до осель, зв’язували господарів та обчищали будинки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Жертвами угруповання стали чотири мешканці Київської області. Загалом лиходії викрали $420 тис., €250 тис., 300 тис. грн.

Так, 15 серпня група осіб проникла до будинку мешканки села Гнідин, зв’язали жінку пластиковими хомутами та викрали у потерпілої гроші та ювелірні вироби.

Згодом лиходії намагалися пограбувати будинок у Ворзелі, але їх зупинили охоронці.

У селі Княжичі зловмисники вчинили напад на будинок подружжя, де викрали гроші та особисті речі.

У поле зору правоохоронців грабіжники потрапили у селі Козин. На території одного з домоволодінь чоловіки викрали сейф, однак їхні протиправні дії зафіксували камери відеонагляду

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів, відпрацювали понад 400 камер відеонагляду та встановили особи зловмисників та їх місцезнаходження. Ними виявилися 43-х та 45-річний раніше судимі громадяни Російської Федерації, які нелегально перетнули український кордон.

За місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення крадіжок.

Зловмисників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим.