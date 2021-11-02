На столичній Оболоні молодик влаштував стрілянину

Правопорушник здійснив три постріли у повітря та два в землю

Поліція затримала чоловіка, який поводився агресивно

До поліції надійшло повідомлення від перехожих про звуки пострілів на вулиці Олександра Архипенка в Оболонському районі Києва. Оперативний черговий терміново направив на місце патрульних, слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції та співробітників карного розшуку для встановлення обставин події. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За вказаною адресою поліцейські зупинили схожого за описом чоловіка, який поводив себе агресивно. Під час поверхневого огляду у нього виявили предмет, схожий на пістолет, та вісім набоїв до нього, які у подальшому вилучили та направили на відповідне експертне дослідження.

Співробітники поліції встановили, що правопорушник здійснив три постріли у повітря та два в землю.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Районний суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у ніч на 15 жовтня біля одного з барів у центрі Києва сталася бійка, під час якої один з учасників відкрив стрілянину. Все сталося близько 1:40 в будинку на вул. Хрещатик, 44. Там розташований один з популярних столичних барів «Диктат».

Згодом поліція затримала чоловіка, який стріляв у ресторані