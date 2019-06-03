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    У Києві хлопець, погрожуючи пістолетом, відібрав у підлітка велосипед

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    Крадієм виявився&nbsp;17-річний уродженець Полтавської області - У Києві хлопець, погрожуючи пістолетом, відібрав у підлітка велосипед
    Крадієм виявився 17-річний уродженець Полтавської області
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські затримали зловмисника із викраденим велосипедом

    До чергової частини Дніпровського управління поліції звернувся 16-річний хлопець і розповів, що невідомий забрав велосипед, який він залишив біля школи. Потерпілий додав, що намагався його наздогнати, але зловмисник погрожував предметом, схожим на пістолет. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    На місці події власник двохколісного транспортного засобу надав прикмети правопорушника. У ході відпрацювання території патрульні поліцейські зупинили на вулиці Братиславській чоловіка, схожого за описом.

    Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявися 17-річний уродженець Полтавської області, який на даний час перебуває під слідством за грабіж у Голосіївському районі столиці. Правоохоронці повернули власнику велосипед.

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    У Києві хлопець, погрожуючи пістолетом, відібрав у підлітка велосипед

    Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт.

    Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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