У Києві хлопець, погрожуючи пістолетом, відібрав у підлітка велосипед



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Крадієм виявився 17-річний уродженець Полтавської області Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали зловмисника із викраденим велосипедом

До чергової частини Дніпровського управління поліції звернувся 16-річний хлопець і розповів, що невідомий забрав велосипед, який він залишив біля школи. Потерпілий додав, що намагався його наздогнати, але зловмисник погрожував предметом, схожим на пістолет. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місці події власник двохколісного транспортного засобу надав прикмети правопорушника. У ході відпрацювання території патрульні поліцейські зупинили на вулиці Братиславській чоловіка, схожого за описом.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявися 17-річний уродженець Полтавської області, який на даний час перебуває під слідством за грабіж у Голосіївському районі столиці. Правоохоронці повернули власнику велосипед.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт.

Йому загрожує до семи років позбавлення волі.