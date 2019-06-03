Затримано дует серійних крадіїв, які обчистили кілька десятків будинків на Київщині (фото, відео)



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Під час обшуку були вилучені викрадені речі Фото: Нацполіція

Грабіжники проникали до приватних будинків в нічний час, або вранці, коли господарі спали

Під час проведення оперативно-розшукових заходів оперативники Управління карного розшуку поліції столичної області спільно з колегами Вишгородського та Києво-Святошинського відділів поліції затримали зловмисників одразу після скоєння ними чергової крадіжки з будинку у місті Боярка. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Ними виявилися 39-річна жінка із Запоріжжя та 36-річний киянин, які затримані у порядку ст. 208 КПК України і перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі доведена їхня причетність до скоєння 19 фактів крадіжок на території столиці та області», - інформують у поліції.

Встановлено, що чоловік був безпосереднім виконавцем, проникав до приватних будинків в нічний час, або вранці, коли господарі спали, обшукував помешкання та викрадав матеріальні цінності.

Жінка виконувала функцію водія, спостерігала за прилеглою територію під час вчинення злочину. На місце скоєння злочину приїздили на автомобілі, який належить киянину. Як з’ясувалось, крадійка вже попадала в поле зору правоохоронців: у 2016 році вона затримувалась столичними поліцейськими за зберігання наркотичної речовини метадон.

При проведенні невідкладного обшуку в одному з гаражних кооперативів Києва за місцем мешкання фігурантів поліцейські виявили та вилучили речові докази: зброю (гвинтівка з оптичним прицілом, ручний кулемет Калашникова, пістолети), металеві кайданки, газові балончики, біноклі, рації, телескопічний кийок, набої, шокер, пристрій для відлякування собак, ножі, фото та відеотехніка.

Також вилучили набори відмичок, мобільні термінали, планшети, ноутбуки, флеш-накопичувачі, брелоки від сигналізації на автомобілі, банківські картки, годинники, гіроскутери, велосипеди, плазмові телевізори, документи, різна техніка.

Поліцейські Київщини перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень та розбійних нападів на території області та держави.