У Києві хочуть заборонити розміщення сигарет на вітринах магазинів



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Яскраві вітрини і вивіски із сигаретами стимулюють куріння, вважають у Київраді

Сьогодні, 5 листопада, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків депутати підтримали проект рішення «Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» стосовно повноважень органу місцевого самоврядування щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів».

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Відповідне звернення пропонує парламенту передбачити право органів місцевого самоврядування визначати вільні від куріння місця на постійній основі або лише на час проведення масових заходів. Також, переконаний автор відповідного проекту рішення заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів, має бути врегульовано розміщення сигарет на полицях магазинів і кіосків.

«Тютюнові корпорації свідомо розміщують пачки сигарет у вітринах магазинів, використовуючи яскраві дизайнерські рішення. Це привертає увагу не лише активних споживачів продукції, але й потенційних, і спонукає їх до куріння. Дослідження свідчать, що в Україні щоденно курить кожен 8-й старшокласник. 60% молоді щоденно помічають рекламу сигарет попри заборону пропагування тютюнопаління. Яскраві вітрини і вивіски із сигаретами – це додаткове стимулювання куріння, яке спрямоване передусім на дітей та молодь», - наголосив Прокопів.

Він зауважив, що Україна у 2006 році ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну. Стаття 13 документу вимагає заборону стимулювання продажу сигарет. Але вона не виконується повною мірою. А органи місцевого самоврядування не можуть впливати на ці процеси та контролювати їх.

Щоб змінити цю ситуацію, Прокопів пропонує Київраді звернутися до парламенту, аби Верховна Рада надала необхідні повноваження місту для контролю над видимим розміщенням пачок тютюнових виробів.

Відповідний проект рішення має бути розглянуто на пленарному засіданні Київради.