Виробник електронних сигарет оголосив про скорочення персоналу



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Виробник електронних сигарет JUUL почав офіційні продажі в Україні в червні 2019 року

Скорочення пов’язують із підготовкою у США закону про регулювання ринку електронних сигарет

Виробник електронних сигарет Juul Labs оголосив про скорочення до кінця 2019 року 15% співробітників — близько 500 осіб.

Про це повідомляє Business Insider, посилаючись на отримане в Juul Labs підтвердження повідомлень про скорочення, які раніше з’явилися у ЗМІ.

Компанія, зокрема, скорочує директора по маркетингу, фінансового директора, старшого віце-президента з новітніх технологій і главу адміністративної служби.

Скорочення пов’язують із підготовкою у США закону про регулювання ринку електронних сигарет.

На початку 2019 року, до скандалу з легеневими захворюваннями у курців вейпів, Juul Labs набирала до 300 нових співробітників на місяць. Що стосується подальших планів компанії, то, як заявив її новий генеральний директор Кевін Кростуейт, індустрія вейпінга переживає «необхідне перезавантаження».

Раніше повідомлялося, що виробник електронних сигарет JUUL почав офіційні продажі в Україні в червні 2019 року.