З початку року на Київщині патрульні покарали понад тисячу курців



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Куріння у заборонених місцях тягне за собою попередження або накладення штрафу

З початку 2019 року на Київщині патрульні притягнули до відповідальності понад 1000 порушників за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

З початку року охоронці порядку склали 1079 адміністративних матеріалів за ст. 175–1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП.

Зазначається, що патрульні здійснюють нагляд поведінкою громадян, приділяючи особливу увагу курінню тютюнових виробів у заборонених законом місцях.

ТОП-5 місць, де найчастіше вживають тютюнові вироби, а також курять електронні сигарети та кальяни, що заборонено законом:

ліфти, таксофони;

територія та приміщення навчальних закладів;

під’їзди житлових будинків;

підземні переходи;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.

Патрульні закликали громадян не порушувати законодавство.