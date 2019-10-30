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    З початку року на Київщині патрульні покарали понад тисячу курців

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    З початку року на Київщині патрульні покарали понад тисячу курців

    Куріння у заборонених місцях тягне за собою попередження або накладення штрафу

    З початку 2019 року на Київщині патрульні притягнули до відповідальності понад 1000 порушників за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області. 

    З початку року охоронці порядку склали 1079 адміністративних матеріалів за ст. 175–1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП.

    Зазначається, що патрульні здійснюють нагляд поведінкою громадян, приділяючи особливу увагу курінню тютюнових виробів у заборонених законом місцях.

    ТОП-5 місць, де найчастіше вживають тютюнові вироби, а також курять електронні сигарети та кальяни, що заборонено законом:

    • ліфти, таксофони;
    • територія та приміщення навчальних закладів;
    • під’їзди житлових будинків;
    • підземні переходи;
    • стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.

    Патрульні закликали громадян не порушувати законодавство.

    Національна поліція України тютюнові вироби Київщина
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