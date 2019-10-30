З початку року на Київщині патрульні покарали понад тисячу курців
Куріння у заборонених місцях тягне за собою попередження або накладення штрафу
З початку 2019 року на Київщині патрульні притягнули до відповідальності понад 1000 порушників за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
З початку року охоронці порядку склали 1079 адміністративних матеріалів за ст. 175–1 (куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП.
Зазначається, що патрульні здійснюють нагляд поведінкою громадян, приділяючи особливу увагу курінню тютюнових виробів у заборонених законом місцях.
ТОП-5 місць, де найчастіше вживають тютюнові вироби, а також курять електронні сигарети та кальяни, що заборонено законом:
- ліфти, таксофони;
- територія та приміщення навчальних закладів;
- під’їзди житлових будинків;
- підземні переходи;
- стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.
Патрульні закликали громадян не порушувати законодавство.