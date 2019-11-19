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    У Києві комунальники прибрали два великих сміттєзвалища (фото)

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    Сміттєзвалище утворилося на місці прибраних незаконних гаражів - У Києві комунальники прибрали два великих сміттєзвалища (фото)
    Сміттєзвалище утворилося на місці прибраних незаконних гаражів
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Київблагоустрій попереджає комунальників про штрафи за купи сміття

    За ініціативи інспекторів комунального підприємства «Київблагоустрій» прибрано два сміттєзвалища за адресами: проспект Космонавта Комарова, 19 та вул. Довженка, 14.

    Про це повідомив керівник підприємства Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    «На Комарова – особливо важкий випадок. Свого часу там прибрали незаконні гаражі. Але як водиться, на вивільнений клаптик щойно потягнулись сміттєві «струмки». Це місцеві мешканці почали підкидати. Коли ж сморід та бруд дістав людей, вони пішли по інстанціях. Тобто, спочатку самі собі створили проблему, а коли побачили результат та буквально відчули «смак», почали скаржитись. Врешті, ситуацію врятувало КП «Керуюча компанія з обслуговування житлофонду Солом’янського району», - написав він.

    Щодо звалища на Довженка, 14 тамтешня Керуюча компанія збиралась дуже довго, зазначив Бірюк. «Ми тиждень за тижнем їм нагадували. І таки домоглись», - розповів він.

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    У Києві комунальники прибрали два великих сміттєзвалища (фото)
    У Києві комунальники прибрали два великих сміттєзвалища (фото)
    У Києві комунальники прибрали два великих сміттєзвалища (фото)
    У Києві комунальники прибрали два великих сміттєзвалища (фото)
    У Києві комунальники прибрали два великих сміттєзвалища (фото)
    У Києві комунальники прибрали два великих сміттєзвалища (фото)
    У Києві комунальники прибрали два великих сміттєзвалища (фото)
    У Києві комунальники прибрали два великих сміттєзвалища (фото)

    Керівник Київблагоустрою попереджає всі керуючі компанії з обслуговування житлофонду: якщо будуть зволікати із реагуванням, то «інспекторські приписи та адмінпротоколи річкою в КМДА потечуть, хай там штрафи призначають».

    Київ сміття благоустрій КМДА
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