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    Як у Києві сортують сміття (відео)

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    У Києві встановлюють контейнери для роздільного збору сміття - Як у Києві сортують сміття (відео)
    У Києві встановлюють контейнери для роздільного збору сміття

    У Києві встановили близько 2900 контейнерів для збору сухої фракції відходів

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці сортують сміття. Відповідне відео мер опублікував на своїй сторінці у Facebook. У ньому показано, як збирають і де сортують «сухі» побутові відходи.

    «Столиця втілює проект з роздільного збору відходів. У місті вже встановили близько 2900 контейнерів КП «Київкомунсервіс» для збору сухої фракції відходів. Кияни часто цікавляться, куди вивозять сортоване сміття? Такі відходи комунальники транспортують спецмашинами на сортувальні лінії», - зазначив Кличко у дописі до відео.

    На таких лініях зі сміття вилучають ресурсоцінні компоненти, що потраплять на переробку, а не на полігон, і будуть використані як вторинна сировина.

    «Я вдячний свідомим киянам, що сортують побутове сміття і користуються спецконтейнерами для його роздільного збору. Тільки протягом третього кварталу цього року на сортувальні лінії в столиці було вивезено 30,8 тисяч кубометрів відходів з контейнерів-сіток», - додав Кличко.

    Як повідомлялося, у Києві протягом вересня контейнерний парк оновлено на 395 контейнерів.

    Віталій Кличко Київ сміття вторинна сировина кияни столиця
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