Як у Києві сортують сміття (відео)



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У Києві встановлюють контейнери для роздільного збору сміття

У Києві встановили близько 2900 контейнерів для збору сухої фракції відходів

Мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці сортують сміття. Відповідне відео мер опублікував на своїй сторінці у Facebook. У ньому показано, як збирають і де сортують «сухі» побутові відходи.

«Столиця втілює проект з роздільного збору відходів. У місті вже встановили близько 2900 контейнерів КП «Київкомунсервіс» для збору сухої фракції відходів. Кияни часто цікавляться, куди вивозять сортоване сміття? Такі відходи комунальники транспортують спецмашинами на сортувальні лінії», - зазначив Кличко у дописі до відео.

На таких лініях зі сміття вилучають ресурсоцінні компоненти, що потраплять на переробку, а не на полігон, і будуть використані як вторинна сировина.

«Я вдячний свідомим киянам, що сортують побутове сміття і користуються спецконтейнерами для його роздільного збору. Тільки протягом третього кварталу цього року на сортувальні лінії в столиці було вивезено 30,8 тисяч кубометрів відходів з контейнерів-сіток», - додав Кличко.

Як повідомлялося, у Києві протягом вересня контейнерний парк оновлено на 395 контейнерів.