Через сміття у столичному будинку сталася пожежа



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Сталося займання сміття між поверхами будинку

У ніч на понеділок, 4 листопада, сталася пожежа у будинку на вул. Шолом-Алейхема, 9 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:31.

За вказаною адресою прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, в під`їзді 9-поверхового житлового будинку зайнялося сміття на площі 4 кв. м, яке знаходилось між 6 та 7 поверхом в загальному коридорі. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 03:15 пожежу було ліквідовано.

Внаслідок загоряння пошкоджено електропроводку між поверхами, закопчено стіни та стелю загального коридору.

На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Як повідомлялося, минулого тижня у Києві сталося 140 пожеж. На пожежах травмована одна особа та врятовано четверо людей.