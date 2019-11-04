Через сміття у столичному будинку сталася пожежа
Сталося займання сміття між поверхами будинку
У ніч на понеділок, 4 листопада, сталася пожежа у будинку на вул. Шолом-Алейхема, 9 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:31.
За вказаною адресою прибули рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, в під`їзді 9-поверхового житлового будинку зайнялося сміття на площі 4 кв. м, яке знаходилось між 6 та 7 поверхом в загальному коридорі. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.
О 03:15 пожежу було ліквідовано.
Внаслідок загоряння пошкоджено електропроводку між поверхами, закопчено стіни та стелю загального коридору.
На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.
Як повідомлялося, минулого тижня у Києві сталося 140 пожеж. На пожежах травмована одна особа та врятовано четверо людей.