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    Територія біля МАФів у Києві перетворюється на звалища сміття (фото)

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    Гора сміття біля кіоска на вул. Васильківській, 34 - Територія біля МАФів у Києві перетворюється на звалища сміття (фото)
    Гора сміття біля кіоска на вул. Васильківській, 34
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Інспектори з благоустрою змусили власників МАФів вивезти сміття

    У Києві не всі підприємці-власники тимчасових споруд неухильно виконують Правил благоустрою, що вимагають належного утримання прилеглої території. В результаті біля деяких МАФів утворюються звалища сміття. Про це повідомив керівник комунального підприємства «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    Він нагадав, що власник ТС, по-перше, зобов’язаний прибирати прилеглу територію, а по-друге, має укласти договір на вивезення сміття.

    «Все це нагадую з огляду на фото з Васильківської, 34, на якому ви бачите типову для Києва «картину маслом». Переповнений маленький смітник в якийсь момент перетворюється на «центр тяжіння» для іншого побутового сміття. Результат – на фото», - написав Бірюк.

    За його словами, орендар тимчасової споруди тільки після інспекторського зауваження прибрав територію.

    Також прибране за ініціативи інспектора КП «Київблагоустрій» звалище на вул. Роздільній, 3.

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    Територія біля МАФів у Києві перетворюється на звалища сміття (фото)
    Територія біля МАФів у Києві перетворюється на звалища сміття (фото)
    Територія біля МАФів у Києві перетворюється на звалища сміття (фото)
    Територія біля МАФів у Києві перетворюється на звалища сміття (фото)
    Територія біля МАФів у Києві перетворюється на звалища сміття (фото)
    Територія біля МАФів у Києві перетворюється на звалища сміття (фото)
    Територія біля МАФів у Києві перетворюється на звалища сміття (фото)
    Територія біля МАФів у Києві перетворюється на звалища сміття (фото)

    До слова, за минулий робочий тиждень, з 4-го по 8 листопада, у Києві було прибрано 75 незаконних тимчасових споруд

    Київ сміття звалище благоустрій МАФи
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