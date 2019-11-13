Територія біля МАФів у Києві перетворюється на звалища сміття (фото)



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Гора сміття біля кіоска на вул. Васильківській, 34 Фото: Павло Бірюк, Facebook

Інспектори з благоустрою змусили власників МАФів вивезти сміття

У Києві не всі підприємці-власники тимчасових споруд неухильно виконують Правил благоустрою, що вимагають належного утримання прилеглої території. В результаті біля деяких МАФів утворюються звалища сміття. Про це повідомив керівник комунального підприємства «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що власник ТС, по-перше, зобов’язаний прибирати прилеглу територію, а по-друге, має укласти договір на вивезення сміття.

«Все це нагадую з огляду на фото з Васильківської, 34, на якому ви бачите типову для Києва «картину маслом». Переповнений маленький смітник в якийсь момент перетворюється на «центр тяжіння» для іншого побутового сміття. Результат – на фото», - написав Бірюк.

За його словами, орендар тимчасової споруди тільки після інспекторського зауваження прибрав територію.

Також прибране за ініціативи інспектора КП «Київблагоустрій» звалище на вул. Роздільній, 3.

До слова, за минулий робочий тиждень, з 4-го по 8 листопада, у Києві було прибрано 75 незаконних тимчасових споруд