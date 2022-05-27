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    Новини

    У Києві комунальники зробили квіткове панно з «Мрією» (фото)

    Усього у столиці створять понад 30 патріотичних квітників до Дня Києва - У Києві комунальники зробили квіткове панно з «Мрією» (фото)
    Усього у столиці створять понад 30 патріотичних квітників до Дня Києва
    фото: КМДА

    Для створення незвичної клумби було використано майже 10 тис. квітів

    Столичні комунальники створили квітник, присвячений легендарному літаку «Мрія». Над композицією «Літак «Мрія» спеціалісти Деснянського КП УЗН працювали протягом тижня, створивши квітник площею 85 квадратних метрів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Для створення незвичної клумби було використано майже дві тонни крихти та 10 тис. квітів різних сортів: колеус, чорнобривці, бегонія, ценерарія та агератум.

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    У Києві комунальники зробили квіткове панно з «Мрією» (фото)
    У Києві комунальники зробили квіткове панно з «Мрією» (фото)
    У Києві комунальники зробили квіткове панно з «Мрією» (фото)
    У Києві комунальники зробили квіткове панно з «Мрією» (фото)
    У Києві комунальники зробили квіткове панно з «Мрією» (фото)
    У Києві комунальники зробили квіткове панно з «Мрією» (фото)

    Усього у столиці створять понад 30 патріотичних квітників до Дня Києва, що присвячені боротьбі України з російським окупантом.

    До слова, у Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем.

    Теги: росія окупанти Київ війна Мрія літак Україна квіти окупація природа #stoprussia
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    У Києві комунальники зробили квіткове панно з «Мрією» (фото)