У Києві комунальники зробили квіткове панно з «Мрією» (фото)

Усього у столиці створять понад 30 патріотичних квітників до Дня Києва

Для створення незвичної клумби було використано майже 10 тис. квітів

Столичні комунальники створили квітник, присвячений легендарному літаку «Мрія». Над композицією «Літак «Мрія» спеціалісти Деснянського КП УЗН працювали протягом тижня, створивши квітник площею 85 квадратних метрів. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Для створення незвичної клумби було використано майже дві тонни крихти та 10 тис. квітів різних сортів: колеус, чорнобривці, бегонія, ценерарія та агератум.

Усього у столиці створять понад 30 патріотичних квітників до Дня Києва, що присвячені боротьбі України з російським окупантом.

До слова, у Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем.