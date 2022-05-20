У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)

Якщо ви не змогли купити знамениту українську марку, то вам до станції метро «Лівобережна»

Якщо ви не змогли купити знамениту українську марку, то вам до станції метро «Лівобережна»

Особливі квіткові клумби з'являться в усіх районах столиці

У кожному районі Києва з'явиться квіткова композиція, що символізуватиме незламний дух українського народу під час війни. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Першою такою композицією є знаменита марка з зображенням українського військового на фоні російського корабля. Це панно розміром 14 на 4,5 метри, сформоване із декількох тисяч квітів різних сортів біля станції метро «Лівобережна». Попри воєнний стан та складну економічну ситуацію у столиці працює майже 700 озеленювачів, які прибирають парки, проводять весняний догляд за рослинами, видаляють аварійні та сухостійні дерева і висаджують нові», – йдеться в повідомленні.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв додав, що колектив комунального підприємства з озеленення Дніпровського району створив клумбу у вигляді марки з кількох тисяч квітів.

«Якщо ви не змогли купити знамениту українську марку, навіть простоявши у довгій черзі біля Головпоштамту, то вам до станції метро «Лівобережна», – написав він. – Вирішили, що символічні клумби та композиції, що показують незламність українців створять і в інших районах столиці. В Шевченківському районі вже завершують своє творіння».

Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.