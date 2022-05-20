  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)

    Якщо ви не змогли купити знамениту українську марку, то вам до станції метро &laquo;Лівобережна&raquo;&nbsp; - У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)
    Якщо ви не змогли купити знамениту українську марку, то вам до станції метро «Лівобережна» 
    фото: КМДА

    Особливі квіткові клумби з'являться в усіх районах столиці

    У кожному районі Києва з'явиться квіткова композиція, що символізуватиме незламний дух українського народу під час війни. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

    «Першою такою композицією є знаменита марка з зображенням українського військового на фоні російського корабля. Це панно розміром 14 на 4,5 метри, сформоване із декількох тисяч квітів різних сортів біля станції метро «Лівобережна». Попри воєнний стан та складну економічну ситуацію у столиці працює майже 700 озеленювачів, які прибирають парки, проводять весняний догляд за рослинами, видаляють аварійні та сухостійні дерева і висаджують нові», – йдеться в повідомленні.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)
    У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)
    У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)
    У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)
    У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)
    У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)
    У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)
    У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)
    У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)

    Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв додав, що колектив комунального підприємства з озеленення Дніпровського району створив клумбу у вигляді марки з кількох тисяч квітів.

    «Якщо ви не змогли купити знамениту українську марку, навіть простоявши у довгій черзі біля Головпоштамту, то вам до станції метро «Лівобережна», – написав він. – Вирішили, що символічні клумби та композиції, що показують незламність українців створять і в інших районах столиці. В Шевченківському районі вже завершують своє творіння».

    Нагадаємо, 12 квітня «Укрпошта» презентувала та ввела в обіг поштові марки «Русскій воєнний корабль, іді…!». Ця фраза – відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

    20 квітня «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.

    Потім «Укрпошта» презентувала нову марку «Русскій воєнний корабль... всьо». Нова марка вийде накладом в 5 млн примірників.

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ метро війна місцева влада мер корабель Україна КМДА квіти окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем (фото)