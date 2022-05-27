  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Кулеба озвучив єдиний шлях до безпеки та стабільності у Європі
рус
    Політика

    Кулеба озвучив єдиний шлях до безпеки та стабільності у Європі

    Кулеба озвучив єдиний шлях до безпеки та стабільності у Європі
    фото скріншот відео

    Північна Македонія та Україна не вважають себе «конкурентами» щодо членства в ЄС

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що прийняття до Євросоюзу нових членів з-поміж країн Західних Балкан та Східної Європи було б найкращою гарантією стабільності і безпеки у європейському регіоні. Про голова МЗС заявив на спільному з північномакедонським колегою Буяром Османі брифінгу в Києві.

    «Я вважаю, що якщо ЄС дійсно дбає про безпеку і процвітання Європи, то єдиний шлях досягнення цього - розширення Європейського союзу на Балкани і на схід, щоб поширювати свої норми, цінності і об’єднувати тих, хто поділяє їх. Тільки таке розширення стане гарантією того, що у цей простір не зайдуть інші гравці і не почнуть нав’язувати свої правила, своє бачення і не дестабілізують Європу» , - сказав Кулеба.

    Кулеба додав, що Північна Македонія та Україна не вважають себе «конкурентами» щодо членства в ЄС. За його словами, конфлікту між країнами немає, оскільки держави мають різний шлях.

    «Ми разом з Буяром відкидаємо, що є певний конфлікт і поки не будуть зроблені наступні кроки у євроінтеграції Північної Македонії, не можна надавати статус кандидата Україні», - пояснив міністр.

    Окрім того, міністри домовилися кожен по своїй лінії працювати зі скептиками у ЄС та партнерами та друзями, які підтримують європейську інтеграцію обох країн, щоб здолати перешкоди на шляху до членства і забезпечити рух обох країн уперед.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі на власні очі побачив Ірпінь. Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр міністр Нідерландів, очільник МЗС країни Вопке Хукстра 10 травня прибув до України. Він, як і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, побачив на власні очі зруйновані окупантами Бучу та Ірпінь на Київщині.

    Теги: МЗС ЄС росія окупанти війна Україна Північна Македонія Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кулеба озвучив єдиний шлях до безпеки та стабільності у Європі