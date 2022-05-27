Кулеба озвучив єдиний шлях до безпеки та стабільності у Європі

Північна Македонія та Україна не вважають себе «конкурентами» щодо членства в ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що прийняття до Євросоюзу нових членів з-поміж країн Західних Балкан та Східної Європи було б найкращою гарантією стабільності і безпеки у європейському регіоні. Про голова МЗС заявив на спільному з північномакедонським колегою Буяром Османі брифінгу в Києві.

«Я вважаю, що якщо ЄС дійсно дбає про безпеку і процвітання Європи, то єдиний шлях досягнення цього - розширення Європейського союзу на Балкани і на схід, щоб поширювати свої норми, цінності і об’єднувати тих, хто поділяє їх. Тільки таке розширення стане гарантією того, що у цей простір не зайдуть інші гравці і не почнуть нав’язувати свої правила, своє бачення і не дестабілізують Європу» , - сказав Кулеба.

Кулеба додав, що Північна Македонія та Україна не вважають себе «конкурентами» щодо членства в ЄС. За його словами, конфлікту між країнами немає, оскільки держави мають різний шлях.

«Ми разом з Буяром відкидаємо, що є певний конфлікт і поки не будуть зроблені наступні кроки у євроінтеграції Північної Македонії, не можна надавати статус кандидата Україні», - пояснив міністр.

Окрім того, міністри домовилися кожен по своїй лінії працювати зі скептиками у ЄС та партнерами та друзями, які підтримують європейську інтеграцію обох країн, щоб здолати перешкоди на шляху до членства і забезпечити рух обох країн уперед.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі на власні очі побачив Ірпінь. Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр міністр Нідерландів, очільник МЗС країни Вопке Хукстра 10 травня прибув до України. Він, як і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, побачив на власні очі зруйновані окупантами Бучу та Ірпінь на Київщині.