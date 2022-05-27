Nestle частково згортає бізнес у Росії

У компанії заявили, що не будуть отримувати прибуток в Росії і відповідно не будуть платити ніяких податків

Продуктова компанія Nestle через розпочату Росією війну на території України припиняє розробку і присутність більшості брендів в РФ. Про це заявила пресслужба компанії, повідомляє Forbes.

У компанії заявили, що не будуть отримувати прибуток в Росії і відповідно не будуть платити ніяких податків в цій країні в майбутньому. У разі будь-якого прибутку він буде переданий організаціям гуманітарної допомоги, заявили в швейцарській компанії.

«У своїх рішеннях і діях Nestlé пішла набагато далі, ніж будь-який великий виробник продуктів харчування та напоїв. Nestlé не спонсорує війну», – йдеться в заяві.

Nestle припиняє розробку і присутність більшості брендів в Російській Федерації, за винятком основних продуктів харчування: дитячого і спеціального медичного харчування.

Компанія заявила, що вже припинила імпорт і експорт всіх товарів, крім основних товарів, в Росію і з неї. Виробництво більшості брендів Nestle буде повністю припинено. Зараз компанія знаходиться в процесі реалізації цього бізнес-рішення в країні.

З початку повномасштабного вторгнення компанія передала понад 2600 тонн продукції для підтримки українців як всередині країни, так і в сусідніх державах, де перебувають українські біженці.

«Ми робимо все, що в наших силах, щоб підтримати наших людей у найважчі часи історії, і будемо продовжувати робити це до нашої перемоги», – йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, СБУ заблокувала діяльність компанії, яка обслуговувала транспортні літаки РФ. До слова, Google відключає російські компанії, які потрапили під санкції.