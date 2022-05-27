Прокуратура оголосила суддю Тупицького в міжнародний розшук

Ексголову КС обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя

Колишнього Голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького оголошено в міжнародний розшук. Його обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

«Відповідне клопотання було заявлене прокурорами у зв’язку із систематичним ухиленням обвинуваченого від суду. Встановлено, що 17 березня 2022 року обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного і митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункті пропуску «Косино» у Закарпатській області, та наразі знаходиться на території Австрійської Республіки. Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні», – повідомили в ОГП.

Обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України було скеровано до Подільського районного суду міста Києва 25 травня 2021 року.

За версією слідства, у жовтні 2018 року обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах свого знайомого – колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснював підкуп свідка щоб він відмовився від давання показань або давав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод». Крім того, упродовж 2018 – 2019 років обвинувачений неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України).

Нагадаємо, місце скандального Тупицького у Конституційному Суді посіла Оксана Грищук. Нещодавно ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького помітили в одному з фастфудів Відня. 15 травня закінчився термін, на який ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький був призначений на посаду судді.