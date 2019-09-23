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    У Києві легковик протаранив швидку допомогу (відео)

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    У Києві легковик протаранив швидку допомогу (відео)

    Автомобілі не розминулись на бульварі Шевченка

    У Києві на бульварі Шевченка зіткнулись швидка допомога і легковик. Про це йдеться у повідомленні «Киев Оперативный» у Facebook

    На ролику помітно, що зіткнення сталось на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Володимирської.

    Водій автомобіля Volkswagen, імовірно, не помітив швидкої допомоги, яка їхала з увімкненими проблисковими маячками і сигналами, та врізався у задню частину машини медиків.

    Наразі деталі ДТП встановлюються.

    Як повідомлялось, у Чернігові сталося ДТП, під час якого водій не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом, внаслідок чого загинули четверо підлітків.

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