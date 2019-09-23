  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Чернігові у ДТП загинули чотири підлітки

    • Розсилка
    Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, пощастило залишитися в живих - У Чернігові у ДТП загинули чотири підлітки
    Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, пощастило залишитися в живих

    Підліток з друзями взяв машину у діда покататися

    У Чернігові сталося ДТП під час якого водій не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом, внаслідок чого загинули чотири людини.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполиції в Чернігівській області.

    У поліції зазначили, що за кермом автомобіля був підліток. Він і троє його пасажирів-однолітків загинули на місці події.

    Читайте також

    «Після півночі в поліцію надійшло повідомлення, що у Чернігові сталася ДТП з потерпілими... Як виявилося, машина зіткнулася з придорожнім деревом. Удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини. Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, пощастило залишитися в живих. Вона госпіталізована в травматологічне відділення міської лікарні», - йдеться в повідомленні поліції.

    Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб).

    «Слідство попередньо встановило, що підліток взяв дідів автомобіль «Фольксваген Пасат», зібрав друзів-однолітків і поїхав кататися. Хлопець планував отримати водійське посвідчення. Під час спуску з пагорба на мокрій дорозі він не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини», - повідомили в поліції.

    Як повідомлялося, масштабне ДТП на Житомирщині: вантажівка зіткнулася з автобусом, загинуло дев'ять людей.

    Читайте також
    ДТП УДАР смерть водій автомобіль Чернігів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ