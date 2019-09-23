У Чернігові у ДТП загинули чотири підлітки



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Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, пощастило залишитися в живих

Підліток з друзями взяв машину у діда покататися

У Чернігові сталося ДТП під час якого водій не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом, внаслідок чого загинули чотири людини.

Про це повідомляє пресслужба Нацполиції в Чернігівській області.

У поліції зазначили, що за кермом автомобіля був підліток. Він і троє його пасажирів-однолітків загинули на місці події.

«Після півночі в поліцію надійшло повідомлення, що у Чернігові сталася ДТП з потерпілими... Як виявилося, машина зіткнулася з придорожнім деревом. Удар був такої сили, що автомобіль розірвало на частини. Дівчині, яка сиділа на пасажирському сидінні, пощастило залишитися в живих. Вона госпіталізована в травматологічне відділення міської лікарні», - йдеться в повідомленні поліції.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб).

«Слідство попередньо встановило, що підліток взяв дідів автомобіль «Фольксваген Пасат», зібрав друзів-однолітків і поїхав кататися. Хлопець планував отримати водійське посвідчення. Під час спуску з пагорба на мокрій дорозі він не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини», - повідомили в поліції.

Як повідомлялося, масштабне ДТП на Житомирщині: вантажівка зіткнулася з автобусом, загинуло дев'ять людей.