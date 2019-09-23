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    Смертельна ДТП на Одещині: оприлюднено імена загиблих та постраждалих

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    <p>Маршрутка після ДТП</p> - Смертельна ДТП на Одещині: оприлюднено імена загиблих та постраждалих

    Маршрутка після ДТП

    Фото: Одеський кур’єр

    Список жертв ДТП оприлюднила Великодолинська селищна рада

    Оприлюднено імена загиблих та постраждалих 21 вересня у ДТП з маршруткою у Одеській області

    Список жертв ДТП оприлюднила Великодолинська селищна рада.

    Загиблі:

    • Водій мікроавтобуса Тагієв Руслан Каримович, 1984 року народження;
    • Чіпуріна Юлія Володимирівна, 1989 року народження;
    • Невечеря Сергій Петрович, 1974 року народження;
    • Саустьян Христина Сергіївна, 2001 року народження;
    • Щербицький Андрій Анатолійович, 1977 року народження;
    • Шпинь Ольга Анатоліївна, 1988 року народження;
    • Шпинь Петро Миколайович, 1985 року народження;
    • Редькін Марк Анатолійович, 2002 року народження;
    • невідомий, приблизно 30 – 35 років (дані встановлюються).

    Постраждалі:

    • Водій вантажівки – громадянин Орловський, 1971 року народження. У нього перелом руки і ноги.
    • Колат І.Г., 1980 року народження;
    • громадянин Ніколайчук, 1952 року народження;
    • громадянка Терешенок, 1988 року народження.

    Нагадаємо, у ДТП, що сталося, 21 вересня, на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані - троє пасажирів маршрутки і водій вантажівки.

    Одна жінка перебуває в міській клінічній лікарні №11, що на Слобідці. Ще троє - в обласній лікарні на вулиці Академіка Заболотного.

    В одеській мерії розповіли про стан жінки в лікарні №11. До ранку 22 вересня жінка прийшла до тями. Зараз вона знаходиться в реанімації міської лікарні №11.

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