Смертельна ДТП на Одещині: оприлюднено імена загиблих та постраждалих
Маршрутка після ДТП
Фото: Одеський кур’єр
Список жертв ДТП оприлюднила Великодолинська селищна рада
Оприлюднено імена загиблих та постраждалих 21 вересня у ДТП з маршруткою у Одеській області
Список жертв ДТП оприлюднила Великодолинська селищна рада.
Загиблі:
- Водій мікроавтобуса Тагієв Руслан Каримович, 1984 року народження;
- Чіпуріна Юлія Володимирівна, 1989 року народження;
- Невечеря Сергій Петрович, 1974 року народження;
- Саустьян Христина Сергіївна, 2001 року народження;
- Щербицький Андрій Анатолійович, 1977 року народження;
- Шпинь Ольга Анатоліївна, 1988 року народження;
- Шпинь Петро Миколайович, 1985 року народження;
- Редькін Марк Анатолійович, 2002 року народження;
- невідомий, приблизно 30 – 35 років (дані встановлюються).
Постраждалі:
- Водій вантажівки – громадянин Орловський, 1971 року народження. У нього перелом руки і ноги.
- Колат І.Г., 1980 року народження;
- громадянин Ніколайчук, 1952 року народження;
- громадянка Терешенок, 1988 року народження.
Нагадаємо, у ДТП, що сталося, 21 вересня, на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані - троє пасажирів маршрутки і водій вантажівки.
Одна жінка перебуває в міській клінічній лікарні №11, що на Слобідці. Ще троє - в обласній лікарні на вулиці Академіка Заболотного.
В одеській мерії розповіли про стан жінки в лікарні №11. До ранку 22 вересня жінка прийшла до тями. Зараз вона знаходиться в реанімації міської лікарні №11.