У Києві матір на півтора місяця залишила 9-річну доньку у хостелі

Дівчинка жила разом із незнайомими людьми. Її матері доведеться відповідати за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

До столичних поліцейських надійшла інформація від адміністрації хостела, розташованого у Шевченківському районі міста. За їх словами, в одній із кімнат міні-готелю тривалий час живе маленька дівчинка без батьків. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Києві, повідомляє «Главком». «За викликом виїхали



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Дівчинка жила разом із незнайомими людьми. Її матері доведеться відповідати за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

До столичних поліцейських надійшла інформація від адміністрації хостела, розташованого у Шевченківському районі міста. За їх словами, в одній із кімнат міні-готелю тривалий час живе маленька дівчинка без батьків.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Києві, повідомляє «Главком».

«За викликом виїхали співробітники ювенальної превенції територіального управління поліції спільно із працівниками Служби у справах дітей районної в місті Києві державної адміністрації», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що прибувши за адресою, поліцейські встановили, що матір разом із донькою оселилася тут більше місяця тому. За документами вони приїхали до столиці із Алчевська. Трохи пізніше персонал закладу помітив, що матір давно тут не з'являється. Весь цей час дівчинка жила в кімнаті із незнайомими постояльцями, які годували її.

Поліція встановила, що ніяких протиправних дій відносно дівчинки не вчинялося. А невдовзі, після комплексу розшукових заходів, працівники ювенальної превенції на залізничному вокзалі знайшли матір дитини. Жінка займалася бродяжництвом та жебракуванням, до того ж – перебувала напідпитку.

Вона розповіла правоохоронцям, що раптово захворіла, тож її забрала "швидка". Нібито весь цей час 36-річна жінка перебувала на лікуванні, а відтак не могла приділити увагу дитині. Ці відомості наразі перевіряються.

Поліцейські направили дівчину на обстеження у місцеву лікарню. Тим часом у відношенні «горе-матері» розпочато кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Триває об'єктивне розслідування цієї справи.



