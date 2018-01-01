На місці вибуху в британському Лестері продовжують шукати постраждалих

Поліція не вважає вибух терактом

Пошуково-рятувальна операція йшла всю ніч і триває вранці після інциденту в Лестері (Велика Британія), в якому постраждали шестеро людей. Про це повідомляє поліція на сторінці у соцмережі Twitter. «Аварійно-рятувальні служби все ще на місці події, так як пошуково-рятувальна операція триває всю ніч і вранці», - йдеться в повідомленні.



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Flickr / Alex Drennan

Поліція не вважає вибух терактом

Пошуково-рятувальна операція йшла всю ніч і триває вранці після інциденту в Лестері (Велика Британія), в якому постраждали шестеро людей. Про це повідомляє поліція на сторінці у соцмережі Twitter.

«Аварійно-рятувальні служби все ще на місці події, так як пошуково-рятувальна операція триває всю ніч і вранці», - йдеться в повідомленні.

@LeicsFireRescue continues with its rescue operations at Hinckley Rd Leicester. Tough conditions for our crews. But they focus on trying to save lives. pic.twitter.com/z5fC7thwey — matthew cane (@matt0770) 26 лютого 2018 р.

Нагадаємо, у неділю пізно ввечері в Лестері стався вибух у двоповерховому будинку, поліція заявила про «серйозний інцидент» та розпочала рятувальну операцію на місці.

За інформацією ЗМІ, в будинку знаходяться магазини, над ними розташовані квартири.

В результаті вибуху у Лестері щонайменше чотири людини в критичному станідоставлені в лікарню.