На місці вибуху в британському Лестері продовжують шукати постраждалих

Поліція не вважає вибух терактом

Пошуково-рятувальна операція йшла всю ніч і триває вранці після інциденту в Лестері (Велика Британія), в якому постраждали шестеро людей. Про це повідомляє поліція на сторінці у соцмережі Twitter.

«Аварійно-рятувальні служби все ще на місці події, так як пошуково-рятувальна операція триває всю ніч і вранці», - йдеться в повідомленні.

@LeicsFireRescue continues with its rescue operations at Hinckley Rd Leicester. Tough conditions for our crews. But they focus on trying to save lives. pic.twitter.com/z5fC7thwey