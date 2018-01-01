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    На місці вибуху в британському Лестері продовжують шукати постраждалих

    Поліція не вважає вибух терактом
    Пошуково-рятувальна операція йшла всю ніч і триває вранці після інциденту в Лестері (Велика Британія), в якому постраждали шестеро людей. Про це повідомляє поліція на сторінці у соцмережі Twitter. «Аварійно-рятувальні служби все ще на місці події, так як пошуково-рятувальна операція триває всю ніч і вранці», - йдеться в повідомленні.
    • Сьогодні, 08:29
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    Flickr / Alex Drennan

    Поліція не вважає вибух терактом

    Пошуково-рятувальна операція йшла всю ніч і триває вранці після інциденту в Лестері (Велика Британія), в якому постраждали шестеро людей. Про це повідомляє поліція на сторінці у соцмережі Twitter.

    «Аварійно-рятувальні служби все ще на місці події, так як пошуково-рятувальна операція триває всю ніч і вранці», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у неділю пізно ввечері в Лестері стався вибух у двоповерховому будинку, поліція заявила про «серйозний інцидент» та розпочала рятувальну операцію на місці.

    За інформацією ЗМІ, в будинку знаходяться магазини, над ними розташовані квартири.

    В результаті вибуху у Лестері щонайменше чотири людини в критичному станідоставлені в лікарню.

    вибух ЗМІ Велика Британія Twitter поліція
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