Столична влада ініціює підвищення штрафів для перевізників

«Штрафи щодо недобросовісних перевізників мають бути збільшені у рази»

Міська влада ініціюватиме збільшення штрафів і посилення санкцій щодо перевізників, які порушують дотримання вимог договорів, укладених із організатором перевезень територією столиці, а також норм і стандартів із безпеки руху та перевезень пасажирів. Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє «Главком». За його



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«Штрафи щодо недобросовісних перевізників мають бути збільшені у рази»

Міська влада ініціюватиме збільшення штрафів і посилення санкцій щодо перевізників, які порушують дотримання вимог договорів, укладених із організатором перевезень територією столиці, а також норм і стандартів із безпеки руху та перевезень пасажирів.

Про це заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, повідомляє «Главком».

За його словами, зараз напрацьовуються відповідні пропозиції, які планується направити до Кабінету Міністрів.

«Ми проводимо рейдові перевірки автомобільних перевізників щодня, однак зараз більш ретельно. Вже маємо перші результати – на жаль, порушення є на більшості маршрутів. Із особливо злісними – розриватимемо договори. Але інші санкції, які закон нам дозволяє застосовувати щодо них, на мою думку, є недостатніми. Уявіть собі: на 27 складених протоколів – аж близько 10 тисяч гривень штрафів. Навіть для невеликої компанії це дрібниця. Тобто реальний важіль – покарання гривнею – у цій ситуації дуже нівельований та відтермінований до третього чи четвертого порушення. Ми хочемо змінити це. Штрафи повинні бути відчутними уже з першого разу, їх треба збільшити у рази», – підкреслив Дмитро Давтян.

Він розповів, що зараз у КМДА напрацьовуються пропозиції щодо посилення відповідальності перевізників і санкцій щодо недобросовісних із них.

«Ми вже підготували лист до Прем’єр-міністра із проханням скасувати мораторій на перевірки. Наразі готуємо своє бачення того, як Київ зокрема і країна у цілому мають боротися з тими, хто неякісно виконує взяті на себе зобов’язання із безпечного перевезення пасажирів», – наголосив заступник голови КМДА.

На його думку, це має бути системний підхід.

«Треба змінити умови, треба посилити відповідальність, і зробити це маємо на державному рівні», – зауважив Дмитро Давтян.

Нагадаємо, що у столиці упродовж трьох днів проводилися рейдові перевірки автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування щодо дотримання вимог договорів, укладених із організатором перевезень територією столиці, а також норм і стандартів із безпеки руху і перевезень пасажирів. За три дні перевірено 43 маршрути. Порушення є у більшості.