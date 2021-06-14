У Києві молодики викрали та жорстоко побили таксиста (фото, відео)

Молодики затягнули таксиста до квартири і побили, а для вирішення конфлікту запропонували віддати їм $25 тис.

Столичні поліцейські затримали чотирьох зловмисників за викрадення водія таксі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До столичної поліції звернувся чоловік та повідомив про те, що невідомі особи утримують його товариша у квартирі на проспекті Валерія Лобановського. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції, співробітники полку поліції особливого призначення №1 та лікарі.

Поліцейські з’ясували, що напередодні молодик, який працює у таксі, підвозив пасажирів на адреси, однак виявилось, що в однієї пасажирки немає грошей. У результаті між водієм та дівчиною виникла сварка, про яку згодом вона розповіла своїм товаришам, а також додала, що її нібито зґвалтували.

Троє хлопців вирішили «допомогти розібратись» у ситуації, тож зателефонували таксисту та під приводом повернення забутих речей в автівці попросили його повернутись. Коли водій прибув за вказаною адресою, зловмисники затягнули його до оселі та протягом кількох годин били. Окрім цього, нападники запропонували йому вирішити «питання» за $25 тис.

За силової підтримки спецпризначенців, працівники поліції потрапили до помешкання, де виявили дівчину із трьома молодиками та в одній із кімнат – 21-річного потерпілого. Хлопця із забоями та переломами госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі з’ясували, що це – мешканка Київської області, 2000 року народження, та мешканці столиці, 2000-го, 2001-го й 2002 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Чотирьом правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.