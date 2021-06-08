Поліція затримала киянина, який «спеціалізувався» на викраданнях автівок (фото, відео)

Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за незаконні заволодіння транспортними засобами та підробку документів

Столичні поліцейські затримали киянина, причетного до викрадень автомобілів у різних районах Києва. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На початку року до поліції Києва на спецлінію 102 звернувся місцевий мешканець із повідомленням про крадіжку автомобіля на бульварі Ромена Роллана. Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Завдяки камерам системи «Безпечне місто» правоохоронці відслідкували рух зловмисника на викраденому транспортному засобі, який він відігнав у гаражний кооператив в Оболонському районі столиці.

«Завдяки злагодженим діям оперативників та слідчих ми затримали викрадача автомобілів. Ним виявився киянин, 1964 року народження, раніше неодноразово судимий за незаконні заволодіння транспортними засобами та підробку документів. У гаражному боксі та за місцем проживання фігуранта ми провели невідкладні обшуки, у ході яких виявили та вилучили три автомобілі, два з яких мають зовнішні ознаки зміни номерів кузова, велику кількість номерних знаків, ключі, відмички, мобільні телефони та сім-карти, а також інші речові докази, які вказують на причетність затриманого до вчинення злочинів», – розповів начальник Головного управління поліції у Києві Андрій Крищенко.

Наразі Деснянським районним судом розглядаються кримінальні провадження стосовно одинадцяти епізодів незаконних заволодінь транспортними засобами, в яких фігурує затриманий. Також у слідства є всі підстави вважати, що чоловік причетний ще до інших викрадень авто у різних районах столиці, чотири з яких скоєно у Деснянському.

«Слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною другою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. На даний момент фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні двох заволодінь автомобілями. Слідчі зібрали належну доказову базу та незабаром направлять до суду обвинувальні акти. На момент досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі», – додав Крищенко.