У Києві на центральних вулицях не працюють світлофори



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Проблеми з роботою світлофорів існують на перехрестях бульвару Шевченка, вулиці Бульварно-Кудрявської, Дмитрівської, Бульварно-Кудрявська, Жилянської, Пестеля

Правоохоронці називають причиною вимкнення світлофорів відсутність електроживлення

У Києві на кількох центральних вулицях тимчасово не працюють світлофори. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Патрульної поліції Києва в Telegram.

Зазначається, що існують проблеми з роботою світлофорів на перехрестях бульвару Шевченка, вулиці Бульварно-Кудрявської, Дмитрівської, Жилянської, Пестеля.

Правоохоронці називають причиною вимкнення світлофорів відсутність електроживлення.

«Нагадуємо, коли не працюють світлофори, слід керуватися вимогами дорожніх знаків та розмітки, а також правилами проїзду нерегульованих перехресть», – йдеться у повідомленні.

За даними сервісу Google Maps, наразі рух у столиці ускладнено. Зокрема, затори скували бульвар Шевченка, вулиці Жилянську, Саксаганського та Льва Толстого.

Також рух транспорту ускладнений на бульварі Дружби Народів, проспекті Валерія Лобановського, вул. Олени Теліги, на Подолі, Лук'янівці та Оболоні.