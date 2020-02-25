У Києві побачили Tesla Cybertruck



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У листопаді 2019 року Ілон Маск презентував розробку своєї компанії Tesla новий броньований пікап Cybertruck

Автомобіль виявився лише макетом, який перевозили організатори кіберспортивного турніру

У Києві побачили Tesla Cybertruck, але автомобіль виявився несправжнім.

Користувачі протягом дня активно поширювали у соціальних мережах фото, на якому автомобіль, схожий на нову модель Tesla Cybertruck, перевозять на евакуаторі. Про це навіть написали деякі ЗМІ.

Зазначається, що автомобіль виявився лише макетом, який перевозили організатори кіберспортивного турніру WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon з гри Dota 2.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Ілон Маск презентував розробку своєї компанії Tesla новий броньований пікап Cybertruck. У базовій версії автівка отримає запас ходу 400 кілометрів, максимальну швидкість 180 км/год і ціну приблизно 40 тисяч доларів. Серійне виробництво автівок має розпочатися у 2021 році.

Під час демонстрації міцності в Cybertruck розбили броньоване вікно. Пізніше Маск пояснив, що раніше двері нового автомобіля Tesla випробували ударом кувалди, у зв’язку з чим у дверях була пошкоджена основа броньованого скла. Це призвело до того, що воно не відбило сталеву кулю, а розбилося.